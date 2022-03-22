Спрос на грабли в России вырос на 700%

Также россияне стали чаще покупать через онлайн-магазины семена для рассады.

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Садоводы и огородники в Новосибирской области, как и в целом по России, стали чаще пользоваться маркетплейсами для покупки всех необходимых товаров для дачи.

По данным популярного интернет-магазина Wildberries, с 8 февраля по 8 марта было заказано на 207% больше садового инвентаря, техники и аксессуаров для благоустройства дачных участков, чем в прошлом году.

Кроме этого, жители страны заказали на 218% больше инвентаря для садоводства. Спрос на садовую технику вырос на 267%. Количество купленных лопат выросло на 377%, граблей — на 726%, газонокосилок — на 622%, бензопил — на 175%.

Также россияне активно покупают на Wildberries дачные бассейны онлайн. В первую неделю марта спрос на них вырос в 3,5 раза.

По данным маркетплейса Ozon, в марте наметился тренд на покупку товаров из категории «умный сад»: термоприводов для теплицы, оборудования для капельного полива, специальных погодных датчиков, которые могут отслеживать необходимые для хорошего урожая параметры погоды.

Штучные продажи семян на Ozon выросли в семь раз в первую неделю марта. Чаще всего покупают кустовой укроп, разные сорта томатов, редиса и цветов, а также клубни, луковицы и корни, которые нужно проращивать самостоятельно.

Отмечен рост спроса на семена на 242% на онлайн-площадке Avito. Чаще всего покупали семена томатов, огурцов и микрозелени. Спрос на удобрения вырос на 128%, на грунты для растений — на 109%.