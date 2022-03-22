Что будет с сотрудниками ушедших из России компаний

В зарубежных компаниях, которые приостановили деятельность в России или ушли из страны совсем, трудятся около 200 тысяч человек, пишет kp.ru. Издание разбиралось, что будет теперь со всеми этими людьми — не уволят ли их и выплатят ли им зарплату.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС Михаил Метцель/ТАСС

Если компания ушла и не вернется

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Как отмечает издание, основная часть иностранных фирм, о которых идет речь, лишь временно покинула российский рынок. Те, кто ушел окончательно и бесповоротно — в меньшинстве. Это топливные компании Shell, BP, Equinor, ExxonMobil; платежные системы Western Union, PayPal, American Express; сети кофеен Dunkin Donuts и Starbucks; IT-компании Luxoft DXC Technology и EPAM Systems; кредитные организации Deutsche Bank и Commerzbank; кинокомпании Walt Disney, Sony Pictures, Universal Pictures и WarnerBros. Их сотрудников, вероятно, будут сокращать, но без компенсаций они не останутся.

"Как бы мы ни ругали "проклятый Запад", но у них есть этический код работодателя. Это значит, что при закрытии предприятия его работники получат зарплату не менее чем за три месяца", — сказал генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов.

Эксперт по трудовому праву Ольга Ерошенкова в свою очередь отметила, что предприятия, о которых идет речь, зарекомендовали себя как социально ответственные. Она усомнилась, что в этих компаниях будут принуждать сотрудников увольняться.

По российским законам, работника должны за два месяца уведомить о планируемом сокращении в письменном виде. Поэтому следующие два месяца ему обязаны выплачивать зарплату, даже если компания остановила деятельность. В день увольнения сотрудник получает все, что он заработал на данный момент, а также пособие в размере ежемесячной зарплаты — за первый месяц без работы. По прошествии двух месяцев после увольнения сокращенный специалист должен получить второе такое же пособие. Если после увольнения работник встанет на учет службы занятости, ему будет выплачено третье пособие, напоминает kp.ru.

Если компания взяла паузу

Издание изучило информацию от тех предприятий, которые приостановили деятельность в РФ. Кто-то из них продолжает выплачивать зарплату работникам, несмотря на простой, а кто-то по факту не закрылся.

Производство продуктов и напитков

The Coca-Cola Company временно остановила деловую активность в России. Однако компания, о которой идет речь, занимается здесь рекламой. Производством напитков на территории РФ заведует другое юрлицо — Coca-Cola Hellenic Bottling. На ее заводах в стране задействовано около восьми тысяч человек. Ни о какой заморозке работ в России Coca-Cola Hellenic Bottling не информировала.

PepsiCo временно сворачивает производство напитков Pepsi, 7Up и Mirinda, но продолжает выпускать детское питания ("Чудо детки", "Агуша") и молочные продукты ("Имунеле", "Домик в деревне", "Чудо", BioMaх, "Веселый молочник"). На заводах американской компании в РФ трудятся почти 20 тысяч человек. Без работы они не останутся.

Фастфуд

Сотрудникам McDonald’s продолжают платить зарплату, несмотря на приостановку деятельности компании. Кроме того, некоторые рестораны сети по-прежнему открыты, ведь они работают по франшизе.

Похожая ситуация сложилась с сетью фастфуда KFC. В России есть около тысячи ее точек, но закрылись меньше сотни — те, которые принадлежали зарубежным хозяевам.

Торговля

Сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA не работает до 31 мая. До этой даты ее сотрудники будут получать зарплату. Дальнейшие решения, которые примет руководство компании, зависят от ситуации на Украине.

То же самое касается и магазинов одежды — Adidas, Zara, Bershka, H&M. Торговые точки пока закрыты, но их сотрудники получают свои деньги.

Производство автомобилей

Почти все иностранные автомобильные компании, имеющие заводы в России, заморозили здесь производство. Проблема в комплектующих — их завозят из-за рубежа, а с поставками сейчас проблемы. О дальнейших своих планах автопроизводители сообщают мало. Так, Volkswagen Group (Volkswagen, Audi, SEAT, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Skoda) объявила, что работники заводов сейчас получат краткосрочные пособия.

Как отмечает издание, выплачивать зарплату сотрудникам во время простоя предприятия — требование закона. В том случае, если работа связана с выполнением определенных нормативов, речь может идти о выплате двух третей от зарплаты, поясняет Ерошенкова.

"Если компания заморозила свою деятельность, то в будущем сотрудников может ждать сокращение штата. Сокращение может растянуться — например, первые полгода будут сокращать одних, потом других", — добавила эксперт.