Черногория сократила сроки сезонного безвизового режима для россиян

Черногория изменила безвизовый режим для россиян на период с 1 апреля по 31 октября 2022 года, сократив возможную продолжительность пребывания до 30 дней. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Черногория закрыла свое небо для российских самолетов Ранее россияне могли находиться в Черногории без визы до 90 дней (с апреля по 31 октября).
Для пребывания граждан РФ в Черногории свыше 30 дней они должны получить в посольстве многократную визу на 3 месяца, заплатив консульский сбор в размере 60 евро. В то же время, согласно обновленным данным на портале черногорского правительства, для граждан Армении и Казахстана будет введен безвизовый режим на 30 дней с 1 апреля по 31 октября 2022 года.