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17 минут назад

7 854 человека госпитализированы с COVID в России

Елена Прошина

За минувшие сутки в России госпитализировали 7 854 пациента с коронавирусом. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, за минувшие сутки в стране выявили 26 394 новых случая заражения, а общее число инфицированных за время пандемии достигло 17 637 795.

7 854 человека госпитализированы с COVID в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лидерство по суточному приросту заняла Свердловская область (+1404), второе место занимает Санкт-Петербург (+1309), третье место — Ростовская область (+993). В Москве подтвердили 723 новых случая заражения, в Московской области — 199.

Выздоровели еще 74 920 пациентов, всего переболели коронавирусом 16 346 800 россиян. Умерли еще 472 человека, всего за время пандемии в России зафиксировано 365 373 летальных исхода.

По состоянию на 18 марта в России вакцинацию от COVID-19 прошли 84 914 186 человек. Уровень коллективного иммунитета составляет 51,7%.

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