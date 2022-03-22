7 854 человека госпитализированы с COVID в России

За минувшие сутки в России госпитализировали 7 854 пациента с коронавирусом. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, за минувшие сутки в стране выявили 26 394 новых случая заражения, а общее число инфицированных за время пандемии достигло 17 637 795.

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Лидерство по суточному приросту заняла Свердловская область (+1404), второе место занимает Санкт-Петербург (+1309), третье место — Ростовская область (+993). В Москве подтвердили 723 новых случая заражения, в Московской области — 199.

Выздоровели еще 74 920 пациентов, всего переболели коронавирусом 16 346 800 россиян. Умерли еще 472 человека, всего за время пандемии в России зафиксировано 365 373 летальных исхода.