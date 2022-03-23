Стоимость аренды в Турции выросла в несколько раз

Стоимость аренды квартир и комнат в Турции за последний месяц выросла втрое. Риелторы связывают такую тенденцию с резким наплывом россиян в республику, сообщают РИА «Новости».

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Как отмечают специалисты, в марте спрос на недвижимость в турецких курортах со стороны граждан РФ увеличился в несколько раз. Рынок на это отреагировал соответствующе. Например, число желающих снять квартиру в популярных у россиян Анталье и Аланье выросло в 3–4 раза, пропорционально поднялась и цена – с 200–600 долларов в месяц до 600–1800 долларов.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Стамбуле. Если раньше небольшая студия обходилась арендатору в 500 долларов, то сейчас желающим с комфортом разместиться в турецком городе придется приготовить 1000–1500 долларов. При этом многие владельцы квартир, пользуясь ситуацией, обходят местный закон и просят заплатить квартиросъемщиков за полгода вперед и исключительно в долларах. Однако даже несмотря на такие жесткие условия, актуальных предложений на рынке недвижимости очень мало.