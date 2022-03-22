Неврологи назвали неочевидные причины плохого сна

Врачи-неврологи из США назвали неочевидные симптомы болезней, мешающие выспаться, сообщает Pravda.Ru. Так, наиболее распространенной причиной нарушения сна является апноэ, о наличии которого говорит громкий храп, дневная сонливость и лишний вес, рассказала невролог Далия Лоренцо.

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По ее словам, у пациентов с апноэ нарушаются функции дыхания, когда воздух полностью не заполняет легкие, а уровень кислорода в крови начинает падать. Из-за этого мозг посылает сигналы о пробуждении, поэтому человек может провести всю ночь в поверхностном сне. В свою очередь, врач Томас Хаммонд заявил, что синдром беспокойных ног также является причиной плохого сна. В этом случае пациент испытывает неприятные ощущения в конечностях и вынужден двигать ими.

Хаммонд подчеркнул, что для устранения данной проблемы существуют много лекарств. В материале говорится, что также человек может плохо высыпаться из-за нарушения работы нижних отделов головного мозга. При появлении настораживающих симптомов специалисты советуют сразу обращаться к врачу.