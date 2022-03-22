Пока вы спали: ипотека в trade-in и изъятие самолетов

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Фото: ТАСС ТАСС

Ипотека может уйти в trade-in

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Участники рынка прогнозируют рост популярности в России инструмента трейд-ин для покупки квартиры в новостройках. Ожидается, что уже в ближайшее время доля таких покупок дойдет до 10-25% от общего числа сделок на первичном рынке недвижимости, пишут «Известия».

По мнению экспертов, росту популярности обмена старой квартиры на новую с доплатой будет способствовать снижение платежеспособности населения, практически заградительные ипотечные ставки и прекращение льготных программ жилищного кредитования.

Финны выступили за вступление в НАТО

После начала специальной военной операции России на Украине в Финляндии был зафиксирован рекордный показатель числа сторонников вступления страны в Североатлантический альянс - 64%. Ранее примерно такое же число финнов выступало против вступления в НАТО, пишет «Коммерсант».

По мнению участников опроса, вступление в альянс повысит национальную безопасность перед лицом внешних вызовов и угроз. При этом власти Финляндии по-прежнему занимают осторожную позицию, отмечая, что присоединение к НАТО связано с определенными рисками.

Российские авиакомпании готовятся к изъятию самолетов

В российских авиакомпаниях предполагают, что ЕС может последовать примеру США и запретить любые формы обслуживания самолетов Airbus. Ранее Минторг США опубликовал список из 99 самолетов Boeing, находящихся в России, запретив их заправку, предоставление запчастей и услуг. Об этом сообщает «Коммерсант».

При этом в авиаотрасли опасаются ареста отечественных самолетов, если их эксплуатанты не вернут свои Boeing и Airbus иностранным собственникам к 28 марта, когда те обязаны их забрать по условиям санкций. Источники издания отметили, что Росавиация сейчас выдает разрешения на вылет только в те страны, в которых достигнуты «хотя бы минимальные гарантии сохранности судна».

В России растет спрос на подержанные машины

Пользователи «Авто.ру» за последний месяц чаще всего интересовались объявлениями о продаже подержанных Ford Focus, старых моделей Lada, Hyundai Solaris, Kia Rio и Toyota Camry. При этом последняя оказалась среди лидеров по росту средней цены, которая увеличилась на 31%, пишет «Коммерсант».

В среднем стоимость подержанного автомобиля на «Авто.ру» с 13 февраля выросла на 16%, до 1,1 млн рублей. Эксперты связывают рост цен с ограниченностью предложения, так владельцы машин придерживают их, чтобы оценить, что будет с ценами и предложением новых автомобилей в ближайшее время.

Мошенники предложили обход ограничений Visa и Mastercard

Мошенники стали предлагать россиянам услуги по «обходу» ограничений платежных систем Visa или Mastercard, которые перестали работать в России на фоне украинского кризиса. Об этом со ссылкой на Zecurion, Angara Security и Ассоциацию развития финансовой грамотности сообщает газета «Известия».