В Иркутске кошка выкармливает детенышей сурикатов. Видео

Домашняя кошка из Иркутска взяла на воспитание двух сурикатов. Помимо своих четырех котят животное теперь выкармливает принесенных из Сибирского зоопарка детенышей. О том, как маленькие сурикаты оказались на попечении у кошки, Ruptly в воскресенье рассказала ветеринарный врач зоопарка Ирина Коробейникова.
"Мама [сурикат] отказалась от них. То есть их изначально было вообще пять, но она начала по одному выкидывать из дома. Мы сначала наблюдали. Бывает такое на самом деле, потому что она много родила, потому что обычно для них ну три [детеныша] - это норма, а тут пять", - рассказывает Коробейникова.
Сотрудница зоопарка пожалела малышей, некоторые из которых явно не добирали в весе.
"Один вот такой еще более крупненький, - видимо, она его кормит, - а второй прям вообще худющий такой был. Ну и мы приняли решение, я [приняла], забрать их", - говорит девушка.
Коробейникова решила приютить малышей у себя. Ей пришла мысль подложить сурикатов к своей кормящей кошке, которая, по словам девушки, даже не заметила подмены и приняла их как своих.