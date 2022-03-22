В Иркутске кошка выкармливает детенышей сурикатов. Видео

"Мама [сурикат] отказалась от них. То есть их изначально было вообще пять, но она начала по одному выкидывать из дома. Мы сначала наблюдали. Бывает такое на самом деле, потому что она много родила, потому что обычно для них ну три [детеныша] - это норма, а тут пять", - рассказывает Коробейникова.