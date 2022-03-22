Заболеваемость ковидом в России за последние четыре недели снизилась в 3,7 раза, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора.
При этом за неделю показатель снизился на 34,9%.
"По итогам 11-й недели 2022 года в стране зарегистрировано 235 160 случаев заболевания COVID-19, это на 34,9% ниже, чем на прошлой неделе. За последние четыре недели показатель заболеваемости снизился в 3,7 раза, с 596,45 на 100 тыс. населения на 8-й неделе 2022 года до 160,25 на 100 тыс. населения по итогам 11-й недели 2022 года", - говорится в сообщении.
Там добавили, что заболеваемость ковидом на минувшей неделе росла только в трех регионах.
"В динамике в разрезе отдельных регионов страны по итогам 11-й недели 2022 [года] рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в трех регионах", - говорится в сообщении.