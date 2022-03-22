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46 минут назад

Заболеваемость ковидом в России за последние четыре недели снизилась в 3,7 раза

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Заболеваемость ковидом в России за последние четыре недели снизилась в 3,7 раза, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора.

Заболеваемость ковидом в России за последние четыре недели снизилась в 3,7 раза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом за неделю показатель снизился на 34,9%.

"По итогам 11-й недели 2022 года в стране зарегистрировано 235 160 случаев заболевания COVID-19, это на 34,9% ниже, чем на прошлой неделе. За последние четыре недели показатель заболеваемости снизился в 3,7 раза, с 596,45 на 100 тыс. населения на 8-й неделе 2022 года до 160,25 на 100 тыс. населения по итогам 11-й недели 2022 года", - говорится в сообщении.

Там добавили, что заболеваемость ковидом на минувшей неделе росла только в трех регионах.

"В динамике в разрезе отдельных регионов страны по итогам 11-й недели 2022 [года] рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в трех регионах", - говорится в сообщении.

Общество,Роспотребнадзор,
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