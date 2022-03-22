Заболеваемость ковидом в России за последние четыре недели снизилась в 3,7 раза

"По итогам 11-й недели 2022 года в стране зарегистрировано 235 160 случаев заболевания COVID-19, это на 34,9% ниже, чем на прошлой неделе. За последние четыре недели показатель заболеваемости снизился в 3,7 раза, с 596,45 на 100 тыс. населения на 8-й неделе 2022 года до 160,25 на 100 тыс. населения по итогам 11-й недели 2022 года", - говорится в сообщении.