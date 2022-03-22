Исследование Rambler&Co: 43% россиян продолжат носить маски до мая

Согласно опросу, 40% респондентов планируют придерживаться привычек, приобретённых во время пандемии

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В Московском регионе и некоторых других субъектах России сняли большинство ковидных ограничений и отменили масочный режим. Медиахолдинг Rambler&Co узнал, как интернет-пользователи восприняли новости о завершении пандемии.

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Большинство (60%) опрошенных россиян уверены, что пандемия в стране идет на спад. Причины такого мнения: 35% следят за статистикой заболевших – их стало меньше. У 30% не болеет никто из знакомых и близких, а для 26% данная тема исчезла из личных разговоров. Для 9% самый важный маркер – постепенное закрытие ковидных госпиталей.

40% респондентов считают необходимым продолжать соблюдать меры предосторожности. Из них большинство (74%) отметили, что тема по-прежнему важна, но стала менее заметной на фоне других новостей. 19% думают, что количество заболевших может ещё увеличиться из-за сезонного всплеска. У 5% участников опроса болеют знакомые и близкие, а 2% сами заражены в данный момент.

В некоторых регионах России отменили масочный режим, однако 43% респондентов планируют носить средства индивидуальной защиты до мая. 40% считают, что маски, возможно, ещё вернутся. Каждый десятый собирается ходить в них до лета. 5% думают, что некоторые ограничения в стране будут действовать в течение года, а 2% надеются на окончательную отмену масочного режима осенью-зимой 2022.

За последние два года россияне изменили некоторые свои привычки. 26% стали внимательнее относится к здоровью, 22% – к бюджету. 21% начали проявлять больше заботы к близким, 19% – чаще пользоваться онлайн-сервисами. 7% пандемия научила меньше дел откладывать на потом, а 5% – лучше контролировать своё время.

При этом придерживаться всех вышеперечисленных привычек планируют 40% респондентов. Остальные отметили, что хотели бы вернуться к «допандемийной» жизни: 27% соскучились по полноценному развлекательному досугу, 20% – по офлайн-шопингу, а 13% – по работе из офиса.