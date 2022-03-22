Коснётся всех: новые жёсткие правила вводят для собственников жилья

Всех россиян с квартирой обязали устанавливать только интеллектуальные системы учёта электроэнергии. Их установкой будут заниматься поставщики электричества и сетевые организации, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал "Юридические тонкости".
Показания таких приборов самим собственникам жилья никуда передавать будет не нужно, так как устройства будет самостоятельно отправлять все данные в управляющую компанию или в ресурсоснабжающую организацию. Кроме этого, в течение года во всех регионах страны проведут массовую государственную кадастровую оценку всех квартир. Обновить данные решили для того, чтобы их владельцы начали платить более высокие налоги.
Пересмотр связан с тем, что за время двух лет пандемии и реализации государственной программы льготной ипотеки, в стране сильно выросла стоимость жилой недвижимости, так что теперь её оценка требует корректив. Также владельцев квартир предупредили о том, что с 1 марта вступят в силу новые правила пользования жилыми помещениями. Так, россияне больше не смогут захламлять балконы. На них будет запрещено хранить горючие материалы тяжёлую мебель и ставить на пол кондиционеры.