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56 минут назад

Коснётся всех: новые жёсткие правила вводят для собственников жилья

Deita.ruDeita.ru

Всех россиян с квартирой обязали устанавливать только интеллектуальные системы учёта электроэнергии. Их установкой будут заниматься поставщики электричества и сетевые организации, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал "Юридические тонкости".

Коснётся всех: новые жёсткие правила вводят для собственников жилья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Показания таких приборов самим собственникам жилья никуда передавать будет не нужно, так как устройства будет самостоятельно отправлять все данные в управляющую компанию или в ресурсоснабжающую организацию. Кроме этого, в течение года во всех регионах страны проведут массовую государственную кадастровую оценку всех квартир. Обновить данные решили для того, чтобы их владельцы начали платить более высокие налоги.

Пересмотр связан с тем, что за время двух лет пандемии и реализации государственной программы льготной ипотеки, в стране сильно выросла стоимость жилой недвижимости, так что теперь её оценка требует корректив. Также владельцев квартир предупредили о том, что с 1 марта вступят в силу новые правила пользования жилыми помещениями. Так, россияне больше не смогут захламлять балконы. На них будет запрещено хранить горючие материалы тяжёлую мебель и ставить на пол кондиционеры.

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