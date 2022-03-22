Коснётся всех: новые жёсткие правила вводят для собственников жилья

Всех россиян с квартирой обязали устанавливать только интеллектуальные системы учёта электроэнергии. Их установкой будут заниматься поставщики электричества и сетевые организации, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал "Юридические тонкости".

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Показания таких приборов самим собственникам жилья никуда передавать будет не нужно, так как устройства будет самостоятельно отправлять все данные в управляющую компанию или в ресурсоснабжающую организацию. Кроме этого, в течение года во всех регионах страны проведут массовую государственную кадастровую оценку всех квартир. Обновить данные решили для того, чтобы их владельцы начали платить более высокие налоги.