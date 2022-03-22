Врач рассказала о губительном действии стресса на женскую красоту

«Никакие уходовые процедуры сами по себе не помогут вашей коже, если стрессовые факторы будут сохраняться. Справиться с проблемой вам помогут психологические приемы и тренинги, увлечения и хобби, другие средства, которые помогут сформировать защитную нишу для вашего организма, помогут ему не только адаптироваться к стрессу, но и перебороть его», — заключила специалист.