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43 минуты назад

Врач рассказала о губительном действии стресса на женскую красоту

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Врач-дерматовенеролог Юлия Андреанова рассказала о пагубном действии стресса на женский организм, а также о том, как справиться с подобным состоянием. Соответствующее интервью публикует «Вечерняя Москва».

Врач рассказала о губительном действии стресса на женскую красоту
Фото: Depositphotos.comDepositphotos.com

По словам специалистки, стрессовые ситуации наиболее губительны для женских здоровья и красоты из-за чрезмерной выработки гормонов, которая приводит к комплексной нагрузке на организм. В первую очередь длительное напряжение сказывается на качестве ногтей, волос и кожи. Негативные последствия могу проявляться в виде отеков, обострении кожных заболеваний и изменении цвета лица.

«Часто такие состояния проявляются в виде повышенной жирности кожи и волосистой части головы, так называемой себореи и себорейного дерматита. Причиной этого является дисбаланс гормональной системы, который развивается под влиянием стресса», — добавила врач.

Кроме того, Андреанова отметила, что справиться с разрушительным воздействием стресса на внешний вид поможет выход из напряженной ситуации.

«Никакие уходовые процедуры сами по себе не помогут вашей коже, если стрессовые факторы будут сохраняться. Справиться с проблемой вам помогут психологические приемы и тренинги, увлечения и хобби, другие средства, которые помогут сформировать защитную нишу для вашего организма, помогут ему не только адаптироваться к стрессу, но и перебороть его», — заключила специалист.

Ранее в марте член Ассоциации стоматологов России (СТАР) Ирина Ерилина раскрыла портящие зубы привычки. Так, по словам эксперта, чрезмерное употребление сладкого разрушительно сказывается на зубной эмали. Кроме того, российский врач порекомендовала отказаться от курения и употребления спиртного.

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