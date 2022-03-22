Раскрыты самые популярные направления для подработки

Самыми популярными сферами для подработки россияне назвали строительство, транспорт и IT. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

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Согласно опросу, 14 процентов опрошенных жителей России находятся в поиске подработки в сфере строительства. 12 процентов респондентов рассказали, что ищут дополнительную занятость в отрасли транспорта и логистики, а 11 процентов — в сфере IT.

Кроме того, по 8 процентов участников исследования указали, что хотели бы подрабатывать в сфере производства и агропрома или в бытовых услугах. Еще 6 процентов отметили, что рассматривают подработку в отрасли дизайна, а 5 процентов — в сфере образования. Также 4 процента респондентов хотели бы получать дополнительный заработок от работы в отрасли охраны, а по 3 процента — в маркетинге или бухгалтерии. Респонденты указывали и другие сферы подработок, но они набрали менее 3 процентов голосов.

В то же время еще 40 процентов отметили, что на подработке хотели бы получать до 30 тысяч рублей в месяц, а 26 процентов — от 30 до 50 тысяч рублей. При этом каждый пятый респондент (21 процент) желает получать больше 50 тысяч рублей в месяц от дополнительной занятости, и только 13 процентов граждан, согласно исследованию, готовы получать от подработки до 15 тысяч рублей.