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44 минуты назад

Дизайнер назвала замену европейским тканям в России

Lenta.ruLenta.ru

Дизайнер Виктория Куксина в беседе с РИА Новости назвала замену европейским тканям в России. Она отметила, что таковыми станут турецкие и китайские материалы, но и они вырастут в цене из-за курса валют, что скажется на итоговой стоимости изделия.

Дизайнер назвала замену европейским тканям в России
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Специалист указала, что практически все ткани и пряжи сейчас импортные, а замещающие китайские могут быть очень качественными и высокотехнологичными. Она добавила, что в России много профессиональных технологов, есть необходимое швейное оборудование, но все упирается в материалы.

«Пожалуй, развитие собственных производств сырья для модной индустрии — лучшее, что может дать нам этот кризис», — заключила Куксина.

Ранее «Ведомости» написали, что поставки соков и молока в магазины начали срываться из-за дефицита тары для хранения продукции. На рынке не хватает тетрапака — упаковки, состоящей из картона, полиэтилена и фольги.

Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина заявила, что альтернативой тетрапаку для молока могли бы стать пластиковые и стеклянные бутылки, бидоны и молочные автоматы.

Общество,Надежда Школкина,Госдума,
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