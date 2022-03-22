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1 час назад

Ценность жизни: медсестра хосписа назвала самые частые сожаления умирающих

Мир24Мир24

Медсестра из американского хосписа назвала самые частые сожаления умирающих. Пациенты призвали других людей наслаждаться моментом и искать радость в мелочах, сообщает The Sun.

Медсестра хосписа назвала самые частые сожаления умирающих
Фото: «Мир 24» / Никита Кулаков«Мир 24» / Никита Кулаков

Женщина рассказала, что она девять лет работы в хосписе сталкивалась с несколькими наиболее популярными ответами на вопрос, о чем человек сожалеет в конце жизни. Пациенты признавались, что жалеют о том, что не ценили жизнь и здоровье и тратили слишком много энергии на незначительные вещи, а также что работали всю жизнь и не проводили много времени с семьей.

Они призвали других людей научиться наслаждаться моментом, находить радость в мелочах и не воспринимать жизнь и здоровье как должное.

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