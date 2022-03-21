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45 минут назад

Доступ к сайту телеканала Euronews ограничили

ТАССТАСС

Доступ к сайту телеканала Euronews ограничен по решению Генпрокуратуры, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.

Доступ к сайту телеканала Euronews ограничили
Фото: EPAEPA

Доступ ограничен по решению от 21 марта на основании статьи 15.3 федерального закона об информации, информационных технологиях и о защите информации, которая регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Кроме того, телеканал не доступен и на ТВ - вместо трансляции высвечивается сообщение "По требованию правообладателя вещание телеканала приостановлено".

Общество,Роскомнадзор,
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