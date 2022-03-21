Решена судьба фонда "Подари жизнь" после отъезда Чулпан Хаматовой из России

Фонд "Подари жизнь" продолжает свою работу несмотря на отъезд учредителя Чулпан Хаматовой из России. Об этом ТАСС сказала директор фонда Екатерина Шергова.
Ранее российская актриса театра и кино, учредитель благотворительного фонда "Подари жизнь" Хаматова сообщила, что покинула Россию.
"Наш фонд продолжает работу, как и прежде - мы делаем все возможное и зависящее от нас, чтобы дети, которые находятся на нашем попечении и которым нужна помощь благотворителей, получили ее в полном объеме", - сказала Шергова.
По ее словам, у фонда есть сильная, профессиональная команда сотрудников, которые обеспечивают работу всех проектов помощи фонда.
"Наша работа никогда не зависела от местонахождения и личной жизни учредителей, попечителей и амбассадоров. Они не получают и никогда не получали в фонде зарплату. Чулпан всегда помогала и, я надеюсь, будет и дальше помогать фонду как волонтер, просто пока в удаленном формате", - добавила Шерговой.