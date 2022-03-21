Решена судьба фонда "Подари жизнь" после отъезда Чулпан Хаматовой из России

"Наша работа никогда не зависела от местонахождения и личной жизни учредителей, попечителей и амбассадоров. Они не получают и никогда не получали в фонде зарплату. Чулпан всегда помогала и, я надеюсь, будет и дальше помогать фонду как волонтер, просто пока в удаленном формате", - добавила Шерговой.