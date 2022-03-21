Умер режиссер Виталий Мельников

На 94-м году жизни в Санкт-Петербурге скончался выдающийся кинорежиссер и сценарист Виталий Мельников. Об этом «Российской газете» сообщили его родные.
Причины смерти Мельникова неизвестны.
Свою карьеру режиссера он начинал в 1952 году на Ленинградской киностудии научно-популярных фильмов сразу после окончания ВГИКа. Затем в 1964 году творил для «Ленфильма», а в 1989-м возглавил студию «Голос».
За свою карьеру Мельников создал десятки фильмов. Среди них «Начальник Чукотки», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Здравствуй и прощай», «Старший сын», «Женитьба», «Отпуск в сентябре», «Выйти замуж за капитана» и другие. Свою последнюю картину «Поклонница» Мельников создал в 2012 году, но и после этого продолжал работать и писать сценарии.