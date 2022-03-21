Умер режиссер Виталий Мельников

На 94-м году жизни в Санкт-Петербурге скончался выдающийся кинорежиссер и сценарист Виталий Мельников. Об этом «Российской газете» сообщили его родные.

Фото: Кино-Театр.РУ Кино-Театр.РУ

Причины смерти Мельникова неизвестны.

Свою карьеру режиссера он начинал в 1952 году на Ленинградской киностудии научно-популярных фильмов сразу после окончания ВГИКа. Затем в 1964 году творил для «Ленфильма», а в 1989-м возглавил студию «Голос».