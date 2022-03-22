Почему опасно хранить много сахара дома

Названа главная опасность длительного хранения запасов сахара. Чрезмерные покупки данного продукта могут создать риски для здоровья, а также привести к злоупотреблению, сообщает радио Sputnik со ссылкой на члена Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России, врача-диетолога Наталью Круглову.
Специалист заявила, что бессмысленно приобретать большое количество сахара. Нет, продукт не становится токсичным, но при длительном хранении в нем заводятся насекомые, сказала медик. Она призвала не поддаваться ажиотажу и не покупать этот товар в больших количествах.
«Это возможно, если купить уже зараженный сахар, либо если насекомые переползут из зараженной крупы. Это не токсично, но неприятно», – сказала специалист.
Врач подчеркнула важность соблюдения норм здорового питания. Если выполнять предписания специалистов, то одного килограмма сахара хватит надолго. Согласно рекомендации ВОЗ, за счет добавленного сахара человеку необходимо получать не более 10% от суточной калорийности своего рациона.