В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 104.68EUR 115.60
Войти в почту
47 минут назад

Названа главная опасность длительного хранения запасов сахара

Мир24Мир24иещё 3

Названа главная опасность длительного хранения запасов сахара. Чрезмерные покупки данного продукта могут создать риски для здоровья, а также привести к злоупотреблению, сообщает радио Sputnik со ссылкой на члена Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России, врача-диетолога Наталью Круглову.

Почему опасно хранить много сахара дома
Фото: «Мир 24» / Елена Андреева«Мир 24» / Елена Андреева

Специалист заявила, что бессмысленно приобретать большое количество сахара. Нет, продукт не становится токсичным, но при длительном хранении в нем заводятся насекомые, сказала медик. Она призвала не поддаваться ажиотажу и не покупать этот товар в больших количествах.

«Это возможно, если купить уже зараженный сахар, либо если насекомые переползут из зараженной крупы. Это не токсично, но неприятно», – сказала специалист.

Врач подчеркнула важность соблюдения норм здорового питания. Если выполнять предписания специалистов, то одного килограмма сахара хватит надолго. Согласно рекомендации ВОЗ, за счет добавленного сахара человеку необходимо получать не более 10% от суточной калорийности своего рациона.

Ранее диетолог рассказала, действительно ли тростниковый сахар полезнее свекловичного.

Общество,Наталья Круглова,ВОЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители