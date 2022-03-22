Почему опасно хранить много сахара дома

Названа главная опасность длительного хранения запасов сахара. Чрезмерные покупки данного продукта могут создать риски для здоровья, а также привести к злоупотреблению, сообщает радио Sputnik со ссылкой на члена Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России, врача-диетолога Наталью Круглову.

Фото: «Мир 24» / Елена Андреева «Мир 24» / Елена Андреева

Специалист заявила, что бессмысленно приобретать большое количество сахара. Нет, продукт не становится токсичным, но при длительном хранении в нем заводятся насекомые, сказала медик. Она призвала не поддаваться ажиотажу и не покупать этот товар в больших количествах.

«Это возможно, если купить уже зараженный сахар, либо если насекомые переползут из зараженной крупы. Это не токсично, но неприятно», – сказала специалист.