Учителя раскрыли прошлое отца девятилетней студентки психфака МГУ

Отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой Евгений во времена учебы в общеобразовательном учреждении был одаренным ребенком и звездой школы. Об этом в разговоре с «Комсомольской правдой» рассказали его учителя.
По данным издания, с первого по девятый класс Тепляков учился в школе №4 города Шклова в Белоруссии, где жил с бабушкой, его мама в это время работала в Москве.
Учительница географии Елена Горбачевская рассказала «КП», что мальчик имел успехи по всем предметам.
«Он схватывал налету, имел нестандартный взгляд на все. Был круглым отличником, его мама, кстати, тоже окончила школу с золотой медалью. Так что Алисе есть, в кого быть одаренной», — отметила Горбачевская.
По словам классного руководителя Галины Дадыко, в школе у Теплякова было прозвище «ходячая энциклопедия» из-за побед во всех олимпиадах и конкурсах.
«В общем, он был звезда нашей школы. Он знал все и по всем предметам. И все предметы были у него любимыми. Он очень много читал, благодаря этому опережал в развитии своих сверстников и мог рассказать обо всем, что бы у него ни спросили. При этом Женя был очень воспитанный», — вспомнила Дадыко.
При этом она отметила, что никто не давил на Теплякова, он сам проявлял интерес к школьным предметам. Также Дадыко уверена, что он мог, как и Алиса, окончить школу экстерном, потому что уже тогда можно было судить о том, что он «вундеркинд».