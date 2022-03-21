Учителя раскрыли прошлое отца девятилетней студентки психфака МГУ

«В общем, он был звезда нашей школы. Он знал все и по всем предметам. И все предметы были у него любимыми. Он очень много читал, благодаря этому опережал в развитии своих сверстников и мог рассказать обо всем, что бы у него ни спросили. При этом Женя был очень воспитанный», — вспомнила Дадыко.