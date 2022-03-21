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1 час назад

Учителя раскрыли прошлое отца девятилетней студентки психфака МГУ

Елена Прошина

Отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой Евгений во времена учебы в общеобразовательном учреждении был одаренным ребенком и звездой школы. Об этом в разговоре с «Комсомольской правдой» рассказали его учителя.

Учителя раскрыли прошлое отца девятилетней студентки психфака МГУ
Фото: кадр видеокадр видео

По данным издания, с первого по девятый класс Тепляков учился в школе №4 города Шклова в Белоруссии, где жил с бабушкой, его мама в это время работала в Москве.

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Учительница географии Елена Горбачевская рассказала «КП», что мальчик имел успехи по всем предметам.

«Он схватывал налету, имел нестандартный взгляд на все. Был круглым отличником, его мама, кстати, тоже окончила школу с золотой медалью. Так что Алисе есть, в кого быть одаренной», — отметила Горбачевская.

По словам классного руководителя Галины Дадыко, в школе у Теплякова было прозвище «ходячая энциклопедия» из-за побед во всех олимпиадах и конкурсах.

«В общем, он был звезда нашей школы. Он знал все и по всем предметам. И все предметы были у него любимыми. Он очень много читал, благодаря этому опережал в развитии своих сверстников и мог рассказать обо всем, что бы у него ни спросили. При этом Женя был очень воспитанный», — вспомнила Дадыко.

При этом она отметила, что никто не давил на Теплякова, он сам проявлял интерес к школьным предметам. Также Дадыко уверена, что он мог, как и Алиса, окончить школу экстерном, потому что уже тогда можно было судить о том, что он «вундеркинд».

Общество,Алиса Теплякова,МГУ,
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