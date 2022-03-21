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25 минут назад

Антиковидные ограничения в школах захотели смягчить

Елена Прошина

Роспотребнадзор разработал проект изменений в санитарно-эпидемиологические правила работы образовательных организаций, в котором предлагает смягчить ряд антиковидных ограничений в школах. Соответствующий документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Антиковидные ограничения в школах захотели смягчить
Фото: ТАССТАСС

В частности, Роспотребнадзор предложил отменить требование о закреплении отдельного кабинета для каждого класса, в котором дети обучаются по всем предметам.

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Также в ведомстве вынесли на рассмотрение пункт об отмене обязательной социальной дистанции при проведении аттестации школьников в пользу зигзагообразной рассадки по одному человеку за партой.

Кроме того смягчение санитарно-эпидемиологических правил работы образовательных организаций могут коснуться массовых мероприятий в школах и числа детей в отрядах лагерей, отмечается в тексте проекта правового акта.

Общество,Роспотребнадзор,
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