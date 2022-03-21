Антиковидные ограничения в школах захотели смягчить

Роспотребнадзор разработал проект изменений в санитарно-эпидемиологические правила работы образовательных организаций, в котором предлагает смягчить ряд антиковидных ограничений в школах. Соответствующий документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Фото: ТАСС ТАСС

В частности, Роспотребнадзор предложил отменить требование о закреплении отдельного кабинета для каждого класса, в котором дети обучаются по всем предметам.

Также в ведомстве вынесли на рассмотрение пункт об отмене обязательной социальной дистанции при проведении аттестации школьников в пользу зигзагообразной рассадки по одному человеку за партой.