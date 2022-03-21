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1 час назад

Мессенджер WhatsApp не включен в список запрещенных в России ресурсов компании Meta

Агентство «Москва»Агентство «Москва»

По решению Тверского районного суда столицы мессенджер WhatsApp не включен в список запрещенных на территории РФ ресурсов компании Meta, так как не имеет функции публичного распространения информации. Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявили в пресс-службе суда.

Мессенджер WhatsApp остается доступным пользователям из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Тверским районным судом Москвы от 21 марта 2022 года исковое заявление первого заместителя Генерального прокурора РФ к холдинговой компании Meta Platforms Inc. о запрете деятельности на территории РФ - удовлетворено. Запрещена деятельность американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram на территории РФ по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Настоящее решение не распространяется на деятельность мессенджера WhatsApp компании Meta ввиду отсутствия функций по публичному распространению информации», - отметила пресс-секретарь суда Ксения Розина.

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Ранее в пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что в связи с проводимой Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операцией по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий (убийств) в отношении граждан России, в том числе военнослужащих, а также систематически размещается информация, содержащая призывы к участию граждан на территории РФ в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием. В связи с этим Генеральной прокуратурой России направлено в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к Instagram.

В надзорном ведомстве напомнили, что ранее Генпрокуратура РФ приняла решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России, гарантирующих в том числе свободу массовой информации. На этом основании Роскомнадзор ограничил доступ к указанным платформам.

В пресс-службе также прокомментировали заявление пресс-секретаря владеющей Instagram и Facebook компании Meta Platforms Inc. Энди Стоуна, согласно которому корпорация временно снимает на своих платформах запрет для жителей ряда стран на публикацию информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих. В Генпрокуратуре соответствующие действия руководства Meta Platforms Inc. назвали формирующими представление о допустимости террористической деятельности и направленными на разжигание ненависти и вражды к российским гражданам.

Общество,Роскомнадзор,Генпрокуратура РФ,
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