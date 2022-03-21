Тверской суд Москвы признал Facebook и Instagram экстремистскими организациями и запретил их деятельность в России, сообщает ТАСС.
Решение о запрете деятельности соцсетей компании Meta вступает в силу немедленно.
Генпрокуратура объяснила иск против Meta желанием оградить россиян от дальнейшего нарушения их прав. Обвинение уточнило, что Instagram проигнорировал более 4,5 тысяч требований об удалении фейков о спецоперации России на Украине и призывы к несанкционированным митингам.
По мнению прокуроров, размещенная в продуктах Meta экстремистская информация угрожает как отдельным людям, там и обществу в целом.
Обвинение пояснило, что ограничения коснутся только организации представительства компании в России, а также блокировки Facebook и Instagram.
Мессенджер WhatsApp продолжит работу в России.
Наказывать граждан за использование соцсетей и публикации в них не будут.
Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал доступ к социальным сетям Facebook и Instagram на территории РФ.