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23 минуты назад

Российский суд запретил Facebook и Instagram

Вероника Полынина

Тверской суд Москвы признал Facebook и Instagram экстремистскими организациями и запретил их деятельность в России, сообщает ТАСС.

Решение о запрете деятельности соцсетей компании Meta вступает в силу немедленно.

Генпрокуратура объяснила иск против Meta желанием оградить россиян от дальнейшего нарушения их прав. Обвинение уточнило, что Instagram проигнорировал более 4,5 тысяч требований об удалении фейков о спецоперации России на Украине и призывы к несанкционированным митингам.

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По мнению прокуроров, размещенная в продуктах Meta экстремистская информация угрожает как отдельным людям, там и обществу в целом.

Обвинение пояснило, что ограничения коснутся только организации представительства компании в России, а также блокировки Facebook и Instagram.

Мессенджер WhatsApp продолжит работу в России.

Наказывать граждан за использование соцсетей и публикации в них не будут.

Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал доступ к социальным сетям Facebook и Instagram на территории РФ.

Общество,Видео,Роскомнадзор,
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