Сын Юза Алешковского рассказал о последних днях жизни писателя

Сын писателя Юза Алешковского в беседе с mk.ru рассказал о последних днях жизни отца. По словам Алексея, в последние двадцать лет он жил с женой практически в лесу в Тампе (Флорида, США) и был там счастлив. Жена была с ним и в последние дни.

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"С ним была его жена Ира, он ушел из жизни в доме друзей", - рассказал мужчина.

Почти весь архив писателя к данному времени опубликован.

"Детские книжки пользуются большим спросом и переиздаются постоянно, сейчас готовится сборник повестей и романов. Ничего готового к печати "в столе" не осталось", - уточнил Алексей.

Писатель и поэт родился 21 сентября 1929 года в Красноярске. В 1979 году литератор эмигрировал в США. В эмиграции были написаны повесть "Маскировка", роман "Рука". Главным песенным "хитом" Алешковского стала песня "Товарищ Сталин, вы большой ученый", пародирующая парадную поэзию тридцатых и сороковых годов и высмеивающая культ личности. В 2011-м "Маленькому тюремному роману" Алешковского присудили первое место в номинации "Крупная проза" "Русской премии" – международного конкурса для русскоязычных писателей. О смерти 92-летнего писателя стало известно 21 марта.