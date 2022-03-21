Почему не стоит хранить наличные деньги дома

«Доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова подчеркивает, что закон защищает деньги россиян, которые хранятся в банках. Все средства, которые лежат там на счетах, застрахованы. Максимум один человек может получить из одного банка 1,4 млн рублей при возникшей кризисной ситуации, поэтому рекомендуется держать большие суммы в разных банках», — пишет портал.