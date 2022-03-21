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1 час назад

Гражданам РФ рассказали, что их сбережения могут «сгореть», если хранить наличность дома

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Гражданам России назвали причину, почему на данный момент лучше не хранить дома денежные средства в наличном формате. Такой вид накоплений имеет свои риски, пишет портал Primpress.

Почему не стоит хранить наличные деньги дома
Фото: Depositphotos / FascinadoraDepositphotos / Fascinadora

Юрист компании «Парфенон» Павел Уткин заявил, что хранение крупной суммы в наличном формате может привести к быстрому обесцениванию. Хранение средств на банковской карте могут нивелировать последствия инфляции.

Если хранить наличность, то они постепенно «сгорают», поэтому выгоднее всего открыть несколько вкладов. На данный момент ЦБ РФ установил ключевую ставку 20%, что является довольно выгодным предложением для вкладчиков.

«Доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова подчеркивает, что закон защищает деньги россиян, которые хранятся в банках. Все средства, которые лежат там на счетах, застрахованы. Максимум один человек может получить из одного банка 1,4 млн рублей при возникшей кризисной ситуации, поэтому рекомендуется держать большие суммы в разных банках», — пишет портал.

Общество,Павел Уткин,Галина Семенова,Банк России,
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