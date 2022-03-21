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31 минуту назад

В России запретили Facebook и Instagram

Lenta.ruLenta.ruиещё 3

Суд в Москве признал Meta экстремистской организацией, запретил Facebook и Instagram

В России запретили Facebook и Instagram
Фото: реальное времяреальное время

Суд в Москве признал американскую компанию Meta (бывшая Facebook) экстремистской организацией, запретив в России Facebook и Instagram. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о запрете деятельности компании на территории России в связи с экстремистской деятельностью. В инстанции уточнили, что соответствующее решение вступает в силу немедленно.

Ранее 21 марта сообщалось, что суд отказал Meta в проведении лингвистической экспертизы в деле о запрете корпорации в стране и признании экстремистской организацией.

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