В России запретили Facebook и Instagram

Суд в Москве признал Meta экстремистской организацией, запретил Facebook и Instagram

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Суд в Москве признал американскую компанию Meta (бывшая Facebook) экстремистской организацией, запретив в России Facebook и Instagram. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о запрете деятельности компании на территории России в связи с экстремистской деятельностью. В инстанции уточнили, что соответствующее решение вступает в силу немедленно.