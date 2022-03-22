В Госдуме заявили, что не рассматривают законодательное ограничение использования VPN

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн , передает "Интерфакс". "О таких инициативах я не знаю. Мы их не прорабатывали", - сказал парламентарий.

Ранее эксперт предупредил россиян об опасности бесплатных VPN-сервисов. В России спрос на VPN-сервис резко вырос после блокировки социальных сетей Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta. 21 марта Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta экстремистской организацией и запретил в России соцсети Facebook и Instagram. Решение связано со снятием запрета на призывы к насилию против российских военных на Украине. В Генпрокуратуре при этом пояснили, что российских пользователей не будут наказывать за использование Facebook или Instagram. * Организация запрещена в России