Михаил Глушков заверил, что недостатка в овощах Россия испытывать не будет

«Новые технологии это в первую очередь селекция, новые сорта, новые гибриды. К сожалению, здесь мы на 50% зависим от импорта. У нас порядка 50% отечественных семян и 50% это импортные разработки. Селекция - это основа всего урожая – это устойчивость к болезням, устойчивость к вредителям, механизация работ - есть сорта, более приспособленные к механизированной уборке, и соответственно сокращаются затраты. И еще селекция – это более урожайные сорта, - продолжает Михаил Глушков. - Нам важно производить урожай независимо от погодных условий.