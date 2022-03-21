Исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков заверил, что недостатка в овощах Россия испытывать не будет.
«Традиционно по овощам - «огород России» это Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область и Краснодар. В Сибири – это Новосибирск и Омск. Это те регионы, которые традиционно кормят всю страну», - рассказывает Михаил Глушков.
По словам эксперта, погодные условия в этом году позволят раньше получить самый первый урожай наших картофеля и овощей борщевого набора. Обычно первый урожай приходится на конец мая - начало июня. По мере поступления отечественного картофеля и овощей цены начинают снижаться.
Традиционно это страны СНГ – Таджикистан, Узбекистан, у них раньше начинается весна и они стараются раньше привезти урожай, чтобы заработать, потому что в России запасы заканчиваются.
«Это ежегодно происходит, это не тренд этого года. У нас всегда весной тренд, что мы импортируем и картофель, и овощи», - утверждает Глушков.
Для импортозамещения по овощам открытого грунта (лук, морковь, свекла)необходимо увеличить объем производства, чем сейчас активно занимается Минсельхоз.
«Подготовили новый федеральный проект, который будет направлен на увеличение посевных площадей, на увеличение урожайности, на увеличение стабилизации производства, то есть чтобы производство не зависело от погодных условий, например, от засухи, будут строиться мелиоративные системы, чтобы выращивать овощи на поливе. Одновременно нужно строить хранилища для урожая, чтобы сохранить его на более длительный срок», - говорит эксперт.
«Новые технологии это в первую очередь селекция, новые сорта, новые гибриды. К сожалению, здесь мы на 50% зависим от импорта. У нас порядка 50% отечественных семян и 50% это импортные разработки. Селекция - это основа всего урожая – это устойчивость к болезням, устойчивость к вредителям, механизация работ - есть сорта, более приспособленные к механизированной уборке, и соответственно сокращаются затраты. И еще селекция – это более урожайные сорта, - продолжает Михаил Глушков. - Нам важно производить урожай независимо от погодных условий.
Минсельхоз сейчас активно этим занимается, то есть субсидируются 50-70% затрат на создание мелиоративных систем – систем, которые предназначены для полива растений».
За последние 5 лет в РФ с нуля подняли отрасль закрытого грунта. Проинвестировано порядка 300 млрд рублей в создание тепличных комплексов.
«Самые современные в мире теплицы сейчас в РФ. Мы собрали сейчас к себе все технологии, которые позволяют нам производить томаты и огурец. По огурцу мы сегодня обеспечены на 95%, то есть уже сами себя кормим. А по томату на 65%, то есть 35% - идет импорт», - подытожил Михаил Глушков.