Продажи сахара в крупных сетях снизились на 29%

За последнюю неделю объем продаж сахара у крупнейших ретейлеров снизился на 29 процентов по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство промышленности и торговли РФ.
В министерстве отметили, что в конце февраля — начале марта в России был зафиксирован ажиотажный потребительский спрос на сахар. Сейчас он стабилизируется, сообщили в ведомстве со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.
«При том, что все крупнейшие ретейлеры поддерживали объемы отгрузок в сети, по отношению к предыдущей неделе объем продаж снизился на 29%», — говорится в сообщении.
Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявила, что в России достаточное количество сахара и гречки для удовлетворения внутреннего спроса. Она призвала россиян перестать скупать эти продукты и не поддаваться панике.
С 5 по 11 марта цены на сахар, по данным Росстата, выросли на 12,8 процента, что стало рекордным недельным подорожанием за последние два года. 10 марта правительство запретило экспорт и свободный импорт сахара в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 31 августа.