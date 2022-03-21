Продажи сахара в крупных сетях снизились на 29%

За последнюю неделю объем продаж сахара у крупнейших ретейлеров снизился на 29 процентов по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство промышленности и торговли РФ.

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В министерстве отметили, что в конце февраля — начале марта в России был зафиксирован ажиотажный потребительский спрос на сахар. Сейчас он стабилизируется, сообщили в ведомстве со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.

«При том, что все крупнейшие ретейлеры поддерживали объемы отгрузок в сети, по отношению к предыдущей неделе объем продаж снизился на 29%», — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявила, что в России достаточное количество сахара и гречки для удовлетворения внутреннего спроса. Она призвала россиян перестать скупать эти продукты и не поддаваться панике.