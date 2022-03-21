ФАС объяснила рост цен на товары личной гигиены.

Федеральная антимонопольная служба объяснила рост цен на товары личной гигиены и презервативы. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

«Стоимость таких товаров зависит от спроса и предложения в каждом отдельном субъекте Российской Федерации. Ажиотажный спрос на товары приводит к резкому росту цен», – говорится в сообщении.

В ФАС отметили, что цены на товары личной гигиены и контрацепции не регулируются государством. Снижение цен возможно после насыщения продукцией из данной категории. В службе предложили проработать вариант параллельного импорта. Данный механизм предусматривает ввоз товаров в страну без согласия производителей, сообщает «Общественная служба новостей».