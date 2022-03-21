Отец Алисы Тепляковой озвучил претензии к факультету психологии МГУ

Отец девятилетней студентки Алисы Тепляковой высказал свои претензии к декану психологического факультета МГУ Юрию Зинченко, указав на ряд недостатков в учебном процессе. Своим мнением Евгений Тепляков поделился в личном блоге в «Живом журнале».

Фото: Первый канал Первый канал

Алиса Теплякова стала самой юной россиянкой, получившей образование за 11 классов — она успешно сдала ЕГЭ в возрасте 8 лет. Затем девочка поступила на психологический факультет МГУ на платной основе.

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На первой сессии Алисе не удалось сдать один из предметов, в чем ее отец обвинил кафедру, которая якобы отказалась предоставлять ребенку индивидуальный план обучения. После этого Тепляков-старший устроил в здании вуза потасовку, пытаясь поговорить с преподавателями.

По словам Евгения Теплякова, у него есть вопросы к обучению на факультете психологии, в частности, его не устраивает, как преподается ряд дисциплин.

«Рабочие программы и "методички" есть далеко не по всем дисциплинам, изучаемым на факультете. Наличие рабочей программы "ничего не значит", занятия идут как бог (лектор) на душу положит. Не все, но многие. Пример шикарных занятий — информатика. Ведет информатику психолог, рассказывает о том, как писать в Excel и форматировать в Word. С контролем посещаемости, разумеется», - пояснил он.

При этом Тепляков назвал некомпетентной сотрудницу учебной части Марину Егорову, заметив, что «в расписании регулярно появляются "проверочные работы" с отменой пар», а студентов возмущает требование при дистанционном обучении «срочно явиться на проверочную очно в неприсутственный день».

Также он обвинил руководство факультета в непрозрачных критериях оценки при приеме в аспирантуру и выразил недовольство тем, как там проходит практика для студентов.

«Но мы-то учимся, ждем ответов из прокуратуры, конфликтную комиссию ждем, которую обязан был собрать факультет в соответствии с ФЗ об образовании, но не стал. (…) Ждем, что ребенка перестанут пытаться травить в СМИ, наплевав на законы», - заявил он.