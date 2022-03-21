Минпромторг: риски возникновения дефицита молока и соков из-за нехватки упаковки отсутствуют

Сейчас отмечается повышенный спрос на молочную упаковку, однако у отечественных производителей есть запасы сырья и материалов, а в ближайшее время на рынок поступит пищевой картон отечественного производства, сообщили "РГ" в Минпромторге.

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Там рассказали, что пищевая упаковка в России представлена гофрокартоном, полимерной, жестяной и алюминиевой продукцией, стеклянной тарой и прочими видами. При необходимости предприятия прибегают к помощи альтернативных поставщиков и меняют транспортно-логистические потоки.

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По информации ведомства, возможность заменить импортное сырье на белый пищевой картон российского производства уже есть у компаний Sylvamo (г. Светогорск) и Mondi (г. Сыктывкар). Пробная партия такого картона будет выпущена в ближайшее время.

Кроме того, имеется альтернативный вид картона - бурый. Этот продукт может производиться с избытком на территории России. Существуют и другие виды упаковки: полиэтиленовые пакеты, ПЭТ-бутылки, дой-паки, стеклянные бутылки, под розлив в которые может быть адаптирован ряд производств.

По информации Союза переработчиков пластмасс (СПП), сейчас основная проблема состоит в поставках асептической упаковки (Tetrapak, Elopak, SIG). Один из крупных производителей упаковки для жидких пищевых продуктов - норвежская компания Elopak - заявила о приостановке своей работы в России. Вместе с тем, по данным Минпромторга, по сравнению с компанией Elopak большую долю российского рынка занимает компания Tetrapak. Также, по данным СПП, компания Stora Enso приостановила поставки в Россию картона, который применяется при производстве асептической упаковки (также в ней есть слои полиэтилена и фольги). Но если тесты с картоном из Сыктывкара пройдут удачно, то компании, производящие розлив напитков в асептическую тару, перейдут на использование этого сырья.

Что касается заготовок для выдувания ПЭТ-бутылок для упаковки напитков, то на данный момент наблюдается определенный дефицит сырья ПЭТ, утверждают в Союзе. Но по имеющейся информации у СПП, дефицит временный. "Он связан в том числе с планово-предупредительным ремонтом специальной линии на одном из предприятий СИБУР, а также поломкой другой линии на этом же предприятии. Но данная поломка, по нашим данным, уже должна была быть устранена", - уточнили в Союзе.

Ранее о проблемах с поставками в магазины молока и соков из-за нехватки упаковки сообщили ранее "Ведомости".