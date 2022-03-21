Премьер Мишустин призвал сохранить россиянам доступ к привычным товарам в условиях санкций.

Правительство должно поспособствовать тому, чтобы россияне могли приобретать привычные для них товары и в условиях санкций. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

"В условиях нарушения логистических и торговых цепочек необходимо помочь людям сохранить доступ к привычным товарам, возможности покупать их, несмотря на ограничения со стороны недружественных государств", - сказал он, добавив, что в этих целях Россия активно взаимодействует с партнерами по Евразийскому экономическому союзу.

В свою очередь вице-премьер Виктория Абрамченко во время своего доклада отметила, что запасов сахара и гречки в стране достаточно для того, чтобы удовлетворить внутренний спрос.

"Не нужно поддаваться панике и скупать эти товары. Их хватит на всех. Ажиотажный спрос только дестабилизирует товаропроводящую сеть", - призвала она.

Ранее Мишустин на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики заявил о том, что правительство РФ по поручению президента России Владимира Путина подготовило план реагирования на санкции, состоящий из 100 инициатив, объем финансирования которых оценивается в 1 трл рублей.