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28 минут назад

Россиян предупредили о возможном всплеске стелс-омикрона

Елена Прошина

До конца апреля в России может произойти всплеск заражаемости стелс-омикроном. Об этом сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с «Известиями».

«К концу весны — началу лета настанет более безопасное время. И на фоне этих факторов идет полная отмена противоэпидемиологических мер, низкий уровень вакцинации и утечка коллективного иммунитета», — заявил Крючков.

По его мнению, все это в совокупности с высоким показателем заразности может сказаться на появлении новой волны заболевания. Однако, Крючков отметил, что вряд ли новый всплеск стелс-омикрона будет таким же сильным. При этом вирус продолжает эволюционировать и может развиться в новые штаммы.

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Ранее биолог Анча Баранова заявила о тяжелых последствиях омикрон-штамма коронавируса. По ее словам, тяжелые последствия, в том числе смертность, в течение года после перенесенного коронавируса все еще выше по сравнению со средней по популяции. Она отметила, что часто смерть наступает из-за инсультов, тромбозов и обострений хронических заболеваний.

Общество,Видео,Анча Баранова,Николай Крючков,
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