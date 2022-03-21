Россиян предупредили о возможном всплеске стелс-омикрона

До конца апреля в России может произойти всплеск заражаемости стелс-омикроном. Об этом сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с «Известиями».

«К концу весны — началу лета настанет более безопасное время. И на фоне этих факторов идет полная отмена противоэпидемиологических мер, низкий уровень вакцинации и утечка коллективного иммунитета», — заявил Крючков.

По его мнению, все это в совокупности с высоким показателем заразности может сказаться на появлении новой волны заболевания. Однако, Крючков отметил, что вряд ли новый всплеск стелс-омикрона будет таким же сильным. При этом вирус продолжает эволюционировать и может развиться в новые штаммы.