Сельское хозяйство Европы оказалось под ударом без российских удобрений

Тысячи протестующих. Митингуют фермеры, скотоводы, рыболовы прямо в центре Мадрида – на площади Сибелес. Это место выбрали не случайно. В центре – скульптура Кебела – богиня плодородия. Но надежды на древних богов нет, как и терпения. Требуют поддержки у правительства или их отставки. Одни протестующие приехали в Мадрид на тракторах. С помощью техники перекрыли центральные улицы. Остальные пригнали в столицу Испании животных со своих хозяйств. Но у тех и у других один и тот же лозунг: «Если поле не производит, город не ест». Пока это только надписи на плакатах, кричат митингующие. Но если правительство не окажет поддержку аграрному сектор, будет только хуже. Сельское хозяйство в Испании сильно пострадало из-за мировой обстановки. Полям нужны удобрения, но в горячий весенний сезон фермерам будет просто нечем обрабатывать поля. Раньше использовали российское сырье. Страна экспортировала 70 % минеральных удобрений. Сейчас поставки на Запад приостановлены. Большинство продуктов, конечно, можно выращивать и без удобрений, но тогда объемы урожая снизятся многократно. Европейские фермеры могут понести серьезные потери, ведь в этом году и так вырастут затраты на энергоресурсы.