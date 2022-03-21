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1 час назад

В России призвали легализовать майнинг криптовалют

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Вице-премьер Новак считает, что майнинг криптовалют нужно обложить налогами

Вице-премьер Новак предложил взимать налоги с майнинга криптовалют
Фото: ShutterstockShutterstock

Майнингу криптовалют нужно придать статус вида деятельности и обложить налогами, призывает вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит РБК.

Вице-премьер считает, что целесообразно легализовать майнинг и подчеркивает, что это его личное мнение.

«У нас есть свободные мощности. Важно, чтобы было на законодательном уровне закреплено», — прокомментировал он.

В середине марта стало известно, что на российском рынке выросли цены на компьютерные видеокарты, в частности, необходимые для майнинга криптовалют. Кроме того, в начале марта крупнейший производитель видеокарт NVIDIA заявил, что прекращает работу в России.

В конце января ЦБ выпустил доклад, в котором рекомендовал запретить в России оборот и майнинг криптовалют. Позднее Минфин подготовил концепцию регулирования криптовалют, не предполагающую их запрета. Ее уже утвердило правительство.

Общество,Александр Новак,
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