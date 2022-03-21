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38 минут назад

В России приостановили регистрацию на все экзамены IELTS

ТАССТАССиещё 7

Регистрация на все экзамены английского языка IELTS приостановлена, сообщается на сайте международного экзаменационный центра IELTS Students International.

В РФ приостановили регистрацию на все экзамены IELTS
Фото: ТАССТАСС

"С 17 марта [2022 года] зарегистрироваться ни на один экзамен IELTS в России нельзя. Последний экзамен в бумажном формате состоялся 19 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

Решение было принято одним из владельцев экзамена - IDP IELTS Australia. Ранее сообщалось, что два других владельца - British Council и Cambridge Assessment English - также приостановили все экзаменационные сессии на фоне ситуации на Украине.

После 19 марта все бумажные тесты во всех городах отменены на неопределенный срок. Экзамены на компьютере в Москве и Санкт-Петербурге до 30 апреля 2022 года включительно состоятся согласно расписанию, отмечается на сайте.

IELTS - международный экзамен по английскому языку, состоящий из четырех частей. Позволяет определить уровень знаний и навыки владения языком у людей, для которых он не родной.
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