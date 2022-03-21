Эксперт напомнил правила езды на электросамокатах

Какие существуют правила передвижения на электросамокатах, рассказал глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва Александр Авилов / АГН Москва

В настоящее время установлена предельная допустимая скорость элеткросамоката — это 25 км/ч. Вес транспорта не должен при этом превышать 35 килограммов. Шапарин отметил, что в законах не указано, где можно передвигаться на самокате: по тротуару или проезжей части.

— Наша позиция проста: если человек едет по проезжей части на любом виде транспорта, будь то самокат или электросамокат, который может быть мощнее мопеда, водитель должен знать ПДД, он должен был получить права категории М, как минимум, — отметил эксперт в комментарии «Радио 1».

По его словам, этим летом электросамокатов будет больше на дорогах Московского региона, чем в прошлом году. При этом, по мнению эксперта, инфраструктура российских городов не полностью готова к такому виду транспорта.