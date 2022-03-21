Ямальское предприятие начнет выпуск своей "Кока-колы"

Предприятие получило кредитные каникулы по действующим займам, а также планирует воспользоваться отсрочкой по уплате налогов, и за счет высвободившихся средств расширить ассортимент.

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Ямальский завод "Арктическая вода" - резидент Арктической зоны - готовится расширить сеть газированных напитков в ответ на санкции против России. Предприятие будет выпускать лимонад со вкусом "Кока-кола", сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа в понедельник.

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"Технологи предприятия сейчас работают над расширением вкусовой линейки лимонадов. В ассортименте появится ямальская газировка с новыми вкусами: "Кока-кола", "Тархун", "Байкал", "Крем-сода". Основная задача - сохранить высокое качество, параллельно наращивая объемы производства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "Арктическая вода" стал одним из первых ямальских заводов, воспользовавшихся новыми мерами, введенными в регионе для поддержки бизнеса. Предприятие уже получило кредитные каникулы по действующим займам, планирует воспользоваться отсрочкой по уплате налогов. Ассортимент будет расширен за счет высвободившихся средств.

"Да, мы почувствовали на себе валютную разницу от наших поставщиков, небольшой дефицит составляющих, которые экспортировались в страну. Но поставщики уже начали налаживать новые логистические цепочки и цены откатываются назад. Крупные зарубежные компании уходят с рынка, наша задача - максимально быстро занять освободившиеся ниши", - цитирует пресс-служба гендиректора предприятия Сергея Кару.