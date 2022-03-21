В Госдуме предложили создать платформу с отечественными аналогами зарубежных лекарств

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия») предложил создать электронную платформу с информацией об отечественных аналогах зарубежных лекарств и медицинских изделий.
С такой инициативой парламентарий выступил на заседании экспертного совета комитета Госдумы по охране здоровья на тему «Вопросы законодательства в национальной системе лекарственной безопасности».
«У нас сегодня было предложение и мое личное, и комитет поддержал - это создать электронную информационную платформу, на которой будут представлены отечественные аналоги зарубежных лекарств и медицинских изделий. Я считаю, что это на сегодняшний день на сложный период - такая важная задача. Минздрав поддержал. Это сейчас необходимо для того, чтобы люди разобрались именно в наименованиях лекарственных препаратов», - отметил Огуль.
По мнению депутата, также нужно проводить мониторинг цен на лекарства в российских аптеках.
«Оперативный мониторинг цен в аптечной сети. Это я тоже считаю самым главным сейчас», - заключил он.