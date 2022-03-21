В Госдуме предложили создать платформу с отечественными аналогами зарубежных лекарств

«У нас сегодня было предложение и мое личное, и комитет поддержал - это создать электронную информационную платформу, на которой будут представлены отечественные аналоги зарубежных лекарств и медицинских изделий. Я считаю, что это на сегодняшний день на сложный период - такая важная задача. Минздрав поддержал. Это сейчас необходимо для того, чтобы люди разобрались именно в наименованиях лекарственных препаратов», - отметил Огуль.