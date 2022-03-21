Кто получит прибавку к социальной пенсии

Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы на 8,6%. По данным Росстата, именно столько составила инфляция в прошлом году. Какие категории граждан получат прибавку — объясняет kp.ru.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Евгений Биятов / РИА Новости

На индексацию социальных пенсий выделено 33,7 млрд рублей. Прибавку получат около 4 млн жителей России.

Социальные пенсии — это выплаты тем гражданам, которые не имеют право на обычную страховую пенсию. Они делятся на четыре вида:

1. Пенсия по старости. Ее получают пожилые люди, не наработавшие стажа и не набравшие пенсионных баллов, необходимых для страховой пенсии. В 2022 году социальную пенсию в России получают мужчины в возрасте от 69 лет и женщины в возрасте от 64 лет. Такие цифры связаны с поэтапным повышением пенсионного возраста.

2. Пенсия по инвалидности. Выплачивается инвалидам первой, второй и третьей групп, инвалидам с детства и детям-инвалидам.

3. Пенсия по потере кормильца. Ее получают дети, потерявшие одного или обоих родителей.