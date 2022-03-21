Facebook и Instagram заявляют о недопустимости русофобии и призывах к насилию против граждан РФ.

В компании заявляют о недопустимости русофобии и призывов к насилию против граждан России.

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Компания Меtа Platforms, которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, изменила свою политику и заявляет о недопустимости русофобии и призывов к насилию против граждан РФ. Об этом заявил представитель компании в Тверском суде Москвы, где рассматривается заявление Генпрокуратуры о запрете деятельности Меtа в России из-за экстремизма.

"Meta уже в настоящее время после публичного обсуждения изменила свою политику и заявляет о недопустимости русофобии и призывов к насилию против граждан РФ", - сказала представитель компании, попросив при этом отказать в удовлетворении иска.

Представитель Meta отметила, что пользователями ее социальных сетей являются около 2 млрд человек по всему миру, и участие миллионов российских пользователей в этом глобальном сообществе является важным фактором глобального общения и ведения бизнеса.

"Сервисы Meta позволяют пользователям представлять свои товары и услуги на глобальном рынке, вести хозяйственную деятельность", - сказала представитель компании.