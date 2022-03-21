Facebook и Instagram заявляют о недопустимости русофобии и призывах к насилию против граждан РФ.

В компании заявляют о недопустимости русофобии и призывов к насилию против граждан России.
Компания Меtа Platforms, которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, изменила свою политику и заявляет о недопустимости русофобии и призывов к насилию против граждан РФ. Об этом заявил представитель компании в Тверском суде Москвы, где рассматривается заявление Генпрокуратуры о запрете деятельности Меtа в России из-за экстремизма.
"Meta уже в настоящее время после публичного обсуждения изменила свою политику и заявляет о недопустимости русофобии и призывов к насилию против граждан РФ", - сказала представитель компании, попросив при этом отказать в удовлетворении иска.
Представитель Meta отметила, что пользователями ее социальных сетей являются около 2 млрд человек по всему миру, и участие миллионов российских пользователей в этом глобальном сообществе является важным фактором глобального общения и ведения бизнеса.
"Сервисы Meta позволяют пользователям представлять свои товары и услуги на глобальном рынке, вести хозяйственную деятельность", - сказала представитель компании.
Вместе с тем Генпрокуратура, ФСБ и Роскомнадзор настаивают в суде на запрете деятельности Meta. Основанием для обращения Генпрокуратуры в суд стало временное снятие запрета для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян в связи с действиями сотрудников компании. Ранее Роскомнадзор уже ограничил работу Instagram и Facebook в РФ. Работу мессенджера WhatsApp было решено не ограничивать.