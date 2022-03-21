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1 час назад

Представитель Meta сообщил, что корпорация изменила свою политику

ТАССТАССиещё 5

В компании заявляют о недопустимости русофобии и призывов к насилию против граждан России.

Facebook и Instagram заявляют о недопустимости русофобии и призывах к насилию против граждан РФ.
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Компания Меtа Platforms, которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, изменила свою политику и заявляет о недопустимости русофобии и призывов к насилию против граждан РФ. Об этом заявил представитель компании в Тверском суде Москвы, где рассматривается заявление Генпрокуратуры о запрете деятельности Меtа в России из-за экстремизма.

"Meta уже в настоящее время после публичного обсуждения изменила свою политику и заявляет о недопустимости русофобии и призывов к насилию против граждан РФ", - сказала представитель компании, попросив при этом отказать в удовлетворении иска.

Представитель Meta отметила, что пользователями ее социальных сетей являются около 2 млрд человек по всему миру, и участие миллионов российских пользователей в этом глобальном сообществе является важным фактором глобального общения и ведения бизнеса.

"Сервисы Meta позволяют пользователям представлять свои товары и услуги на глобальном рынке, вести хозяйственную деятельность", - сказала представитель компании.

Вместе с тем Генпрокуратура, ФСБ и Роскомнадзор настаивают в суде на запрете деятельности Meta. Основанием для обращения Генпрокуратуры в суд стало временное снятие запрета для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян в связи с действиями сотрудников компании. Ранее Роскомнадзор уже ограничил работу Instagram и Facebook в РФ. Работу мессенджера WhatsApp было решено не ограничивать.

Общество,Следственный комитет,Роскомнадзор,ФСБ,
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