Из-за чего в России могут возникнуть сбои в поставках молока и сока?

Поставки соков и молока в российские магазины начали срываться из-за нехватки тары для хранения такой продукции. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на ретейлеров и представителей крупного производителя продуктов питания.

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По словам собеседников издания, сейчас участники рынка фиксируют дефицит тетрапака (упаковка из нескольких слоев картона, полиэтилена и фольги) и картона. Кроме того, наблюдаются сложности с закупкой упаковочной пленки. Как рассказал один из крупных производителей, работающих с ретейлерами, в текущей ситуации компании рассматривают альтернативные варианты тары для молока и соков – вплоть до бидонов.

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Во «ВкусВилле» также готовятся к сложностям с поставками тетрапака и пьюрпака (упаковка для молока, кефира и соков). По словам представителя сети, в компании полагают, что на ситуации скажутся ограничения на поставки импортного сырья, хотя в настоящий момент все отгрузки поступают в штатном режиме. При этом, «ВкусВилл» уже начал тестировать отечественные аналоги, какие именно – не уточняется.

В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») тоже приступили к поиску альтернативных поставщиков упаковочных материалов. Представитель Минпромторга подтверждает повышенный спрос на молочную упаковку, однако, по его словам, у производителей имеются запасы сырья и материалов.

Еще одна проблема – нехватка запчастей для оборудования, которое используется при производстве упаковки. Эта сфера почти полностью зависит от импорта из США, Европы и Японии. Если в ближайшее время проблема не будет решена, то многие производства остановятся.

Нехватка тары уже привела к росту ее стоимости. В частности, транспортный гофрокороб с февраля подорожал на 30%, полипропиленовая пленка — на 100%. Картонные пачки для упаковки соли (1 кг) с 3,92 рубля выросли в цене до 8,69 рубля, фасовочная полиэтиленовая пленка — с 243 до 460 рублей за штуку. Многие поставщики упаковки перешли на предоплату и гибкое ценообразование, которое может меняться чуть ли не ежедневно.

Дефицит тары

В начале марта несколько крупных компаний, включая Elopak, которая выпускает тетрапак, и Stora Enso, занимающаяся производством бумажной упаковки и гофроупаковки, объявили о решении приостановить производство в России на фоне ситуации на Украине. После этого, по словам производителей, возник дефицит упаковки. Сейчас тару для молочной продукции в России производит только шведская Tetra Pak. Ее мощностей хватит лишь на месяц бесперебойных поставок, сообщил собеседник газеты «Известия».

Ранее основатель и генеральный директор консалтингового агентства INFOLine Иван Федяков в разговоре с RTVI назвал критической ситуацию в молочной индустрии. Он отметил, что если с российского рынка уйдет Tetra Pak, то ситуация для молочной отрасли станет фатальной.

«Tetra Pak — это не только упаковка, а целые конвейерные линии, которые упаковывают, фасуют, обрабатывают напитки. Причем, это не только молочные напитки, это еще соки, это практически все современные жидкие напитки или жидкие продукты», – пояснил Федяков.