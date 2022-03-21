Какие трудности возникают при оплате картой UnionPay

Оплата не проходит, хотя значок китайской платежной системы есть на платежных сервисах.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Shutterstock/FOTODOM

Карты китайской платежной системы UnionPay – сейчас единственный вариант для зарубежных расчетов для россиян.

Видео дня

Выпущенные российскими банками карты Visa и MasterCard больше не работают за границей, как и японские JCB, а карты «Мир» ограниченно принимаются лишь в 12 странах мира.

После объявления решения Visa и MasterCard российские банки столкнулись с большим количеством заявок на карты системы UnionPay и кобейджинговые «Мир»-UnionPay (в России работают как карты «Мир», за границей – как UnionPay).

И многие банки ввели заградительные тарифы на выпуск карт – например, Газпромбанк берет за выпуск пластиковой карты 15 тысяч рублей, а Россельхозбанк – 7500 за неименную и 9500 за именную карту.Однако, как выяснилось позже, система UnionPay представлена за пределами Китая достаточно слабо. Даже по официальной статистике, на операции по картам UnionPay за пределами Китая приходится лишь 2% от общего оборота платежной системы. И хоть формально карты принимаются во многих странах мира, фактически поддержка остается лишь на словах.Как сообщают пользователи, оплатить покупки этой картой невозможно даже в интернете – на сайтах, где есть значок UnionPay: Официальных пояснений пока не было – но другие пользователи предположили, что все дело в Газпромбанке, который попал под санкции.