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1 час назад

Дмитрий Муратов выставит на аукцион нобелевскую медаль для помощи украинским беженцам

ТАССТАССиещё 4

Лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов намерен выставить на аукцион нобелевскую медаль для помощи украинским беженцам. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале издания.

Муратов выставит на аукцион нобелевскую медаль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Новая газета" и я решили передать нобелевскую медаль премии мира 2021 года в фонд помощи украинским беженцам. Их уже свыше 10 млн. Прошу откликнуться аукционные дома, которые выставят на торги эту известную всему миру награду", - приводятся в сообщении слова Муратова.

В октябре Нобелевский комитет объявил о присуждении Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе премии мира за "их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира". Вручение премии всегда проходит в Осло 10 декабря - в годовщину смерти Нобеля. Муратов, выступая в Осло, сообщил, что направит полученную награду на помощь больным и на поддержку независимой журналистики.

Нобелевские медали с профилем учредителя премии, которые получили 13 лауреатов этого года, изготовлены из 18-каратного золота, их вес составляет 175 граммов.

Общество,Дмитрий Муратов,Нобелевский комитет,
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