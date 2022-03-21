Чем грозит пользователям из России противостояние Google и Роскомнадзора

Видеохостингу пригрозили блокировкой из-за того, что он ранее заблокировал каналы российских СМИ. Блокировка других сервисов может последовать уже со стороны Google, как ответная мера.

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Специалисты «Сетевых свобод» рассказали в Telegram, чем грозит противостояние Google и Роскомнадзора.

Напомним, РКН требует от Google снять ограничения с YouTube-каналов российских СМИ, в противном случае ведомство примет «меры технического воздействия», то есть заблокирует YouTube.

В ответ на это, как пишут «Сетевые свободы», Google может ограничить доступ к другим своим ресурсам - Google Maps, Gmail, Translate, Meet, Docs, Forms, Sheets, Drive и Classroom.