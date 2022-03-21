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1 час назад

SuperJob запустит программу по обмену сотрудниками

Лера Букина

Сервис по поиску работы SuperJob намерен запустить инструмент обмена сотрудниками между компаниями, которые нуждаются в кадрах, с теми, кто временно не может загрузить персонал работой. Об этом заявили РИА Новости в компании, передает «Прайм».

SuperJob запустит программу по обмену сотрудниками
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

SuperJob в связи с высокой неопределенностью на рынке труда готовится к запуску ряда нововведений как для работодателей, так и соискателей.

Помимо возможности обмена сотрудниками между компаниями, SuperJob собирается перейти на новую бизнес-модель, когда работодатель платит сервису за отклик, а не публикацию вакансии.

«Новая схема гораздо прозрачнее и предсказуемее, потому что компания может просчитать стоимость закрытия одной вакансии», — подчеркнули в компании.

В настоящее время в SuperJob применяется система тарифов в зависимости от запроса работодателя. Так, можно разместить вакансию или получить доступ к данным резюме соискателей.

Кроме того, среди готовящихся нововведений — запуск онлайн-школы по поиску работы для россиян, которые находятся в поиске работы, предоставление возможности публиковать вакансии, не привязанные к городу или стране, проведение вебинаров о трудовом законодательстве и правах работников.

Ранее сообщалось, что, по данным SuperJob,

наиболее востребованными составляющими компенсационных пакетов сегодня являются дополнительное медицинское страхование и обучение за счет компании, на третьем месте — бесплатное питание и путевки на отдых.

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