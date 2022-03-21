Мошенники активно используют последние новости в своих аферах

По ее словам, среди других причин для звонка – вероятность якобы предстоящего полного запрета на снятие наличных денег со счетов либо глобальной блокировки банковских операций в результате введения санкционных ограничений. Кроме того, мошенник также может предложить успеть взять кредит под низкий процент.Некоторых жертв убеждали взять кредит и перевести его на безопасный «антикризисный» счет, на самом деле принадлежащий мошенникам, либо банально требовали назвать полные данные карты или приходящие в СМС-сообщениях коды. По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, добавила Волк.В МВД напомнили, что граждане должны внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, если в них требуют провести какие-то финансовые операции. При этом ни в коем случае нельзя сообщать неизвестным лицам информацию о своих банковских счетах.