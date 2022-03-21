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1 час назад

Россиянам рассказали о новом способе мошенничества из‑за санкций

РИАМОРИАМОиещё 4

В разных российских регионах мошенники стали использовать новые способы обмана граждан для совершения дистанционных хищений с банковских счетов: теперь телефонные аферисты стали активно эксплуатировать актуальную новостную повестку. Об этом сообщается на сайте «МВД медиа».

Мошенники активно используют последние новости в своих аферах
Фото: PixabayPixabay

«Ранее незнакомцы, называющие себя представителями банков, пытались просто узнать данные вашей карты. Теперь предлогом для этого служит информация об отключении российских кредитно-финансовых учреждений от международной платежной системы», – сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, среди других причин для звонка – вероятность якобы предстоящего полного запрета на снятие наличных денег со счетов либо глобальной блокировки банковских операций в результате введения санкционных ограничений. Кроме того, мошенник также может предложить успеть взять кредит под низкий процент.Некоторых жертв убеждали взять кредит и перевести его на безопасный «антикризисный» счет, на самом деле принадлежащий мошенникам, либо банально требовали назвать полные данные карты или приходящие в СМС-сообщениях коды. По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, добавила Волк.В МВД напомнили, что граждане должны внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, если в них требуют провести какие-то финансовые операции. При этом ни в коем случае нельзя сообщать неизвестным лицам информацию о своих банковских счетах.

Общество,Ирина Волк,МВД России,
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