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1 час назад

ВЦИОМ: каждый второй россиянин верит в удачу

ТАССТАССиещё 1

Три четверти из них считают, что на нее можно повлиять.

ВЦИОМ: каждый второй россиянин верит в удачу
Фото: URA.RUURA.RU

Порядка 54% россиян верят в удачу, три четверти из них (73%) уверены, что ее можно привлечь или отвернуть от себя. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте в понедельник.

"Более половины россиян скорее верят в удачу (54%), скорее не верят 42%. В первой группе чаще оказывались оптимисты (63% представителей этой группы верят в удачу), во второй - пессимисты (52%). Фаталисты разделились поровну (47% верят в удачу, 48% нет). Также чаще других склонна верить в удачу молодежь 18-24 лет (61%), реже других - россияне в возрасте 60 лет и старше (50%)", - говорится в материалах ВЦИОМ.

По данным опроса, три четверти россиян, верящих в удачу, считают, что на нее можно повлиять (73%), около 20% сограждан выразили мнение, что удачей нельзя манипулировать.

Порядка 21% граждан считают, что для сохранения удачи нужно больше работать, быть оптимистичным и целеустремленным (15%), и 11% россиян выразили мнение, что нужно быть инициативным.

Сограждане старшего поколения в возрасте 45-59 лет больше склонны к мнению, что удача благоволит трудолюбивым (26%). Молодые россияне в возрасте 18-24 лет считают, что удача тянется к жизнерадостным людям (17%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 13 декабря 2021 года. Объем выборки составил 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Общество,ВЦИОМ,
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