В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
1 час назад

В России впервые с 16 января выявили менее 30 тыс. заболевших ковидом за сутки

В стране за день зафиксировали 28 709 зараженных.

В России впервые с 16 января выявили менее 30 тыс. заболевших ковидом за сутки
Фото: ТАССТАСС

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 709, до 17 611 401, сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Впервые с 16 января в стране выявлено менее 30 тысяч случаев за день. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,16%.

Число госпитализаций из-за коронавируса за сутки увеличилось на 2 187, что на 14,3% меньше показателя предыдущего дня. Снижение количества госпитализаций произошло в 48 регионах, следует из данных штаба. Днем ранее был зарегистрирован 2 551 случай госпитализации.

Число случаев выздоровления возросло за сутки на 61 938, до 16 271 880. Днем ранее в штабе заявляли о 74 675 вылечившихся.

Общество,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители