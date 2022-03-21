В России впервые с 16 января выявили менее 30 тыс. заболевших ковидом за сутки

В стране за день зафиксировали 28 709 зараженных.

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 709, до 17 611 401, сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Впервые с 16 января в стране выявлено менее 30 тысяч случаев за день. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,16%.

Число госпитализаций из-за коронавируса за сутки увеличилось на 2 187, что на 14,3% меньше показателя предыдущего дня. Снижение количества госпитализаций произошло в 48 регионах, следует из данных штаба. Днем ранее был зарегистрирован 2 551 случай госпитализации.